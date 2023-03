Cavallina bianca trotta sul raccordo, “Lady Mirtillo” salvata dalla polizia stradale

Il salvataggio della cavallina

Terni, 17 marzo 2023 – Cavallina bianca trottava sul raccordo autostradale Terni-Orte. L'ha salvata una pattuglia della polizia stradale, scongiurando anche il rischio d'incidenti. Sono stati alcuni automobilisti, sorpresi e preoccupati, a segnalare alle forze dell'ordine la presenza dell'animale lungo la carreggiata sud, verso Orte.

La cavallina è stata rintracciata dalla polizia stradale all’altezza dello svincolo per Montoro, mentre correva sul raccordo creando inevitabile intralcio e pericolo tra le auto in transito. I poliziotti sono riusciti a portare l'animale, docile e mansueto, fuori dalla strada principale e ad assicurarlo ad una fune.

Lady Mirtillo, questo il nome della cavallina, è stata affidata ad un veterinario dell'Asl per precauzione, pur sembrando in buona salute. Il custode dell'animale ha detto agli agenti che la sera prima si era accorto della fuga e si era subito attivato nelle ricerche. In pochissimo tempo Lady Mirtillo è diventata famosa grazie ai numerosi scatti fotografici dei passanti curiosi e grazie alla prontezza di due centauri ternani.