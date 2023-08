Castrovilli diventerà padre, la moglie Rachele Risaliti è incinta

Firenze, 4 agosto 2023 – “Il nostro cuore scoppia di gioia e amore”. Con queste parole Gaetano Castrovilli e la moglie Rachele Risaliti annunciano la nascita del loro primo figlio (figlia?).

L’ex centrocampista della Fiorentina dunque diventerà padre. Questo l’annuncio pubblicato su Instagram dall’ex vincitrice di Miss Italia insieme alla foto dell’ecografia: “Quando sognavo da bambina il papà dei miei figli lo immagino proprio come te, lo sai? In un periodo così delicato, il nostro cuore scoppia di gioia e amore. Mamma e babbo ti aspettano, non vedono l’ora di conoscerti e stringerti forte”.

Tanti gli auguri alla coppia. Da Cerofolini a Lorenzo Venuti fino a Tommaso Mazzanti de L’Antico Vinaio.