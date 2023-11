Castiglion Fiorentino, torna il Premio Semplicemente Donna

Arezzo, 9 novembre 2023 – La premiazione si svolgera' il 24 novembre alla viglia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, al teatro di Castiglion Fiorentino, nella Valdichiana aretina. "E' con enorme soddisfazione che ospitiamo per la quinta volta il Premio Semplicemente Donna nel nostro teatro - spiega l'assessore all'istruzione e alle pari opportunita' del comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini- l'incontro delle premiate e dei premiati con gli studenti degli istituti superiori rende unico questo evento che non si esaurisce in una delle solite, seppur piacevoli, simboliche serate di premiazione, ma porta nelle scuole esempi concreti di vita che sono da monito e insegnamento per i nostri ragazzi e futuri cittadini". E' parte integrante della manifestazione un lavoro intenso nelle scuole dell'Aretino, quest'anno sono 15 gli istituti coinvolti in tutte le vallate. E tra i temi del premio uno che riguarda piu' da vicino proprio i giovanissimi, il cyberbullismo. "Tra i premiati come "personaggio maschile per i diritti umani" Paolo Picchio, padre di Carolina Picchio - afferma ancora Fatai - morta suicida all'eta' di 14 anni a causa di vessazioni subite attraverso il web." Un premio, quindi, che tocca temi di strettissima attualita' e che si pone, da 11 anni a questa parte, il significativo obiettivo della sensibilizzazione verso le giovani generazionicontro la violenza, il femminicidio e la discriminazione di genere, grazie alla III edizione del Concorso "Giu' lemani il diritto di contare" a cui prendono parte gli studenti aretini.