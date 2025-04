Castiglion Fiorentino, il Consiglio comunale domani alle 16.00

Arezzo, 28 aprile 2025 – Castiglion Fiorentino, il Consiglio comunale domani ore 16.00

Domani, ore 16.00 si riunisce l’assise del comune di Castiglion Fiorentino.

12 i punti posti all’Ordine del Giorno tra cui spiccano per importanza: la variante n.1 al Piano Operativo per l’aggiornamento ed integrazione alla schedatura del patrimonio edilizio esistente di valore nel territorio rurale e per revisione ed aggiornamento della disciplina di piano attraverso la modifica di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione. adozione; la variante n.1 al Piano Strutturale Intercomunale tra i comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana per l’individuazione delle aree potenzialmente non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, vincolo archeologico, aree tutelate per legge (D. Lgs 42/2004, ART. 142, Lett. h) le zone gravate da usi civici), lievi modifiche al limite det tu - avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R.65/14; l’ approvazione del Rendiconto Esercizio Finanziario 2024 e la variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027.