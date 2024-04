Da Empoli le casette per l’Ucraina, Campigli Legnami vince l’appalto

Empoli, 7 aprile 2024 – Dietro morte e devastazione c’è anche una rinascita. Due piccoli villaggi di casette in legno stanno prendendo forma in Ucraina, laddove le bombe del conflitto in corso hanno distrutto tutto. Cento moduli abitativi provvisori entro fine anno saranno pronti a Zythomyr, a ovest di Kiev a due ore di auto dalla capitale, e a Černivci, a sud al confine con la Romania. La ditta Campigli Legnami, con sede a Empoli, ha vinto il bando di gara europeo della Croce Rossa Italiana per la progettazione e realizzazione di piccole case per far fronte alla crescente emergenza abitativa. Si tratta di un appalto da 14 milioni di euro ottenuto con il massimo punteggio per la proposta tecnica. "Eravamo un po’ scettici sul fatto di riuscire a spuntarla su una concorrenza così ampia – ammette Francesco Campigli, amministratore unico dell’azienda - Fa piacere, soprattutto, aver ottenuto l’incarico non tanto per il ribasso presentato ma per la proposta tecnica". A realizzare il progetto dei map (acronimo di moduli abitativi provvisori) è stata la Dedalegno di Firenze, con cui la Campigli Legnami collabora. In sessanta metri quadrati di superficie c’è tutto lo spazio necessario per vivere: living room, camera da letto matrimoniale, singola e bagno. Le casette sono fatte con pannelli strutturali X-Lam, rivestite all’esterno sempre in legno, mentre l’interno è in cartongesso. La ditta empolese ha messo il suo know how, ma le maestranze sono tutte del posto. "La messa in posa la stanno facendo delle squadre di operai ucraini – specifica Campigli – Anche questo è un altro aspetto importante del progetto. A causa della guerra molte persone hanno perso il lavoro. In questo caso c’è chi ha potuto ricollocarsi".

Francesco Campigli, amministratore unico della Campigli Legnami che ha sede a Empoli

L’amministratore unico della ditta empolese è già stato sui cantieri lo scorso dicembre e la prossima settimana ripartirà con una delegazione della Croce Rossa Italiana per vedere come procedono i lavori. Il progetto è diviso in lotti. Le casette di legno tramite la Croce Rossa Italiana – che ha potuto bandire la gara grazie alle generose donazioni effettuate a favore della popolazione ucraina – verranno donate alla Croce Rossa ucraina, che gestirà l’assegnazione. Gli alloggi saranno destinati a chi la casa non ce l’ha più perché distrutta dalle bombe, ma anche ai profughi che tornano nella loro città dopo essere fuggiti o a chi è scappato dalle zone sotto il controllo russo. Dopo oltre due anni di guerra la popolazione ha ripreso a vivere la propria quotidianità. "La gente del posto vive una normalità artificiale – racconta l’imprenditore – Sembra quasi si affidi al fato. Suonano le sirene anti bomba, ma nessuno corre più a nascondersi nei rifugi. Le persone sono stanche, ma con la guerra hanno imparato a conviverci".