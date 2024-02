Cariche sui cortei degli studenti pro-Palestina, Siulp: “A Pisa e Firenze abbiamo perso tutti”

Firenze, 24 febbraio 2024 – "Ieri a Firenze a Pisa si sono verificati eventi che dovrebbero indurre tutti a riflettere in modo profondo e pacato, per evitare che quelle scene si possano ripetere ancora nel futuro. Giacché quando si verificano questi fatti, abbiamo perso tutti". Felice Romano, segretario generale del Siulp, interviene sulle polemiche scaturite dalle cariche della polizia durante i cortei a Pisa e Firenze pro Palestina. "Ha perso lo Stato - ammette Romano - che non è riuscito a evitare che si verificassero; ha perso la democrazia, perché quando dei cittadini hanno bisogno di violare le norme e i regolamenti per dimostrare e affermare le proprie idee, vuol dire che c'e' chi confonde la democrazia con l'anarchia; ha perso la civile convivenza, perché la violenza è la disgregazione di ogni forma di democrazia. Ecco perché questo è il momento della riflessione e non aiutano certo coloro i quali, anziché interrogarsi sui motivi e sulle responsabilità di tutte le parti che concorrono alla gestione dell'ordine pubblico, soffiano irresponsabilmente, e speriamo inconsapevolmente, sul fuoco della disgregazione sociale e dell'odio che, in passato, ha portato gravissime conseguenze al nostro Paese".