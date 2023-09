Carabinieri di Signa: il nuovo comandante è il capitano Agatino Roccazzello

Firenze, 20 settembre 2023 - Nuovo comandante per la compagnia carabinieri di Signa. Si tratta del capitano Agatino Roccazzello nato nel 1983 a Giarre, in provincia di Catania. L’ufficiale è laureato in Scienze della sicurezza interna ed esterna al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Tor Vergata e in Scienze delle attività motorie preventive e adattate alla Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli studi di Catania.

Al termine del percorso di formazione alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma, ha consolidato la sua esperienza nell’Arma rivestendo diversi incarichi nell’area della capitale. Inizialmente è stato comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Colleferro (Roma), dove ha diretto varie indagini di polizia giudiziaria: fra queste quelle relative all’omicidio del giovane Willy Monteiro, che hanno portato all’arresto dei quattro responsabili.

Successivamente, Roccazzello ha ricoperto l’incarico di addetto alla Centrale operativa del Gruppo carabinieri di Roma occupandosi della gestione del pronto intervento.

Il capitano Agatino Roccazzello subentra al tenente colonnello Renato Giuseppe Saitta che è appena passato al comando del reparto operativo a Pescara dopo quattro anni di attività nella piana fiorentina. La compagnia di Signa è competente, oltre che sul territorio comunale signese, su quelli di Lastra a Signa, Campi Bisenzio, Calenzano e Sesto Fiorentino.