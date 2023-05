Giorgio Riva, il condottiero del mare: Capraia-Elba a nuoto contro le microplastiche

Capraia Isola (Livorno), 28 maggio 2023 – Diciotto miglia in mare aperto da coprire a nuoto. E’ una vera impresa quella che da stamani tenterà Giorgio Riva, il maratoneta del mare che partirà dall’isola di Capraia per raggiungere l’Elba.

E’ la “Grande Traversata sulla Rotta dei Cetacei“, a nuoto in solitaria, per accendere i riflettori sul rischio delle microplastiche e sulla necessità di tutelare il nostro patrimonio marino. Partenza all’alba da Punta della Bellavista Capraia e arrivo previsto circa 12 ore dopo all’Elba, a Punta Polveraia, Patresi.

"Sono pronto, sto preparando ogni dettaglio minuziosamente per arrivare al giorno dell’impresa senza imprevisti", ha detto Giorgio Riva, l’atleta 36enne varesino prima di scendere in acqua. "Si tratta almeno di 12-13 ore di nuoto consecutive, senza pause, che potranno subire variazioni in base alle condizioni del mare".

Nella traversata naturalmente Giorgio Riva sarà supportato da un’imbarcazione di appoggio, per qualsiasi evenienza oltre che per “proteggere“ il nuotatore dal rischio eventuale di non essere visto da navi o altre unità in navigazione.

La molla per compiere un’impresa così difficile è l’ambiente. "Anche quest’anno il messaggio di tutela ambientale e di valorizzazione dell’ecosistema marino – dice Riva – sarà molto importante. L’isola di Capraia, l’isola d’Elba, come tutte le isole e gli ambienti marini, sono ecosistemi fragili che meritano di essere tutelati e valorizzati".

Tra i sostenitori dell’impresa di Riva ci sono il Centro Ricerca dei Cetacei Isola d’Elba, Sea kayak italy e la Lega Navale di Portoferraio, che metteranno a disposizione le proprie imbarcazioni per accompagnare Riva nella dura traversata. "L’Arcipelago Toscano è la casa dei cetacei. Per questo motivo il Centro di Ricerca studia molto il sistema marino di questa zona". Per Giorgio Riva, come per tante persone del nord Italia e nord Europa, l’Elba e Capraia sono perle con un fascino particolare. Riva ha già una buona esperienza come nuotatore nelle acque dell’Arcipalago Toscano. Lo scorso anno infatti percorse in cinque tappe i 100 chilometri intorno all’Elba. "La bellezza dei suoi paesaggi, unita alla complessità del suo territorio, così bello ma altrettanto fragile, mi ha spinto a portare avanti un progetto sportivo con l’obiettivo della sensibilizzazione ambientale – dice – grazie al grande supporto di Matteo Galeazzi di Refill-Now, fondatore e ideatore di un progetto ambientale che lotta contro l’inquinamento delle plastiche e il grande aiuto logistico dell’albergatore Vincenzo Anselmi, sono riuscito a ideare e a portare a termine questo grandioso progetto".

Per oggi le previsioni meteo sono buone, ma ci sono sempre le correnti da tenere sotto controllo e quasi 35 chilometri da fare, bracciata dopo bracciata.