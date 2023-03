Capotreno aggredita, due ore di sciopero delle ferrovie in Toscana. “Frecce regolari”

Treni

Firenze, 15 marzo 2023 – Due ore di sciopero in Toscana del personale di Trenitalia dalle 10 alle 12 di giovedì 16 marzo. Lo sciopero è stato proclamato dopo una nuova aggressione a una capotreno.

In una nota dei sindacati si parla di “ennesimo episodio di violenza che interessa il personale dei treni regionali. Per questo Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Fast Orsa hanno deciso di proclamare domani 16 marzo in tutta la Toscana uno sciopero di 2 ore, dalle 10 alle 12, per denunciare i troppi casi di violenza a bordo dei treni”.

“Purtroppo – prosegue la nota – ci troviamo ancora una volta, l'ennesima, a parlare di una collega aggredita brutalmente mentre svolgeva le proprie mansioni. Ci troviamo di fronte alla solita scena dove una lavoratrice esce di casa per andare a lavorare per poi ritrovarsi in ospedale a curarsi dalle botte prese gratuitamente da soggetti che in treno non dovrebbero neanche salirci. Ci troviamo a fare i conti con un immobilismo totale da parte di chi dovrebbe controllare e garantire la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini che si muovono in treno. Dopo averlo denunciato innumerevoli volte, non possiamo far altro che passare ai fatti dichiarando 2 ore di sciopero per la giornata di giovedì”.

Dal canto suo, Trenitalia assicura che le Frecce e i treni a lunga percorrenza saranno regolari. “Per i treni Regionali in Toscana, e nelle regioni limitrofe, si potranno verificare cancellazioni o variazioni dell’offerta”.