Donna ubriaca sul treno Firenze-Arezzo prende a pugni la capotreno: denunciata

Pontassieve (Firenze) 15 marzo 2023 - Ha tirato i capelli alla capotreno e poi l'ha presa a pugni, ferendola. È successo nella serata di martedì 14 marzo, dopo che una donna, in viaggio su un treno regionale partito da Firenze Santa Maria Novella e diretto ad Arezzo, in stato di alterazione alcolica, stava infastidendo gli altri passeggeri.



Alla richiesta della capotreno di scendere alla stazione di Pontassieve, la 43enne ha reagito in malomodo, aggredendola, tirandole i capelli e colpendola alla testa con dei pugni. A causa dell'episodio il convoglio è rimasto fermo circa un'ora alla stazione di Pontassieve, dove sono accorsi i Carabinieri ed i sanitari del 118 per le cure del caso.



I carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Pontassieve, in provincia di Firenze, allertate e giunte sul posto, hanno denunciato la 43enne brasiliana, residente nell'aretino, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio. La capotreno infatti, portata poi in ospedale a Bagno a Ripoli, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Per la brasiliana è scattata, oltre alla denuncia, anche la sanzione amministrativa per ubriachezza.

