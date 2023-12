Capodanno, i supermercati aperti in Toscana

Firenze, 30 dicembre 2023 – Domani, ultimo giorno del 2023, supermercati aperti in Toscana. Per la spesa del cenone, o per altre necessità dell’ultimo momento, porte aperte nei supermercati Esselunga, Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno, Lidl, Carrefour e Dpiù. Mentre il primo gennaio 2024 saranno diverse le chiusure.

Unicoop Firenze e Unicoop Tirreno

Nei supermercati Unicoop Firenze (www.coopfirenze.it) e Unicoop Tirreno (www.unicooptirreno.it) si potrà fare la spesa il 31 dicembre mentre il primo gennaio i supermercati resteranno chiusi in tutta la Toscana.

Esselunga

Anche Esselunga ha fatto la stessa scelta delle Unicoop. In Toscana i supermercati saranno tutti aperti domani, 31 dicembre. Chiusi invece il 1 gennaio 2024. Per ulteriori informazioni: www.esselunga.it.

Lidl

Supermercati Lidl aperti il 31 dicembre mentre resteranno chiusi il primo gennaio. Durante i periodi festivi è possibile conoscere eventuali variazioni di orario o aperture straordinarie su questo sito.

Carrefour

Aperti domani, 31 dicembre, la maggior parte dei supermercati Carrefour, dagli Iper ai Carrefour Express, sia nei centri storici che in periferia. A Calenzano, per esempio, il punto vendita di via di Prato resterà aperto sia il 31 dicembre (dalle 7.30 alle 19) che il primo gennaio (dalle 10 alle 21). E ancora l’Iper Carrefour in via Fabbricone Pontecorvo a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa il 31 dicembre chiuderà alle 19.30 e il 1 gennaio sarà di nuovo aperto, dalle 10 alle 21. Per conoscere gli orari di apertura dei vari punti vendita cliccare su questo sito, digitare la località nell’apposito spazio e cliccare poi sulla dicitura “dettagli”. Saranno così visibili gli orari di apertura sia del 31 dicembre che del primo gennaio del luogo indicato.

Dpiù

Saranno aperti il 31 dicembre tutti i negozi Dpiù della Toscana, in alcuni casi con orario 9-13. A questo link è possibile consultare gli orari di apertura: clicca qui. Mentre il primo gennaio i punti vendita resteranno chiusi.