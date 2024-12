Arezzo, 28 dicembre 2024 – Capodanno sicuro a Castiglion Fiorentino.

L’inizio dell’anno è alle porte ed è ormai consuetudine festeggiare l’arrivo del nuovo anno con lo sparo di petardi o fuochi d'artificio e, considerate le negative conseguenze che gli scoppi possono determinare sia per le persone che per gli animali domestici, l’assessore alla Tutela degli Animali, Francesca Sebastiani invita i castiglionesi e non solo “a prestare particolare attenzione ed evitare di accendere, lanciare e sparare materiali pirotecnici e similari nei pressi di luoghi sensibili. Oltre al centro storico, tutte le abitazioni, cliniche, case di cura e di riposo, oltre ad avere un occhio di riguardo in ogni posto in cui si trovino animali domestici”.

Si raccomanda, inoltre, di non sparare i “botti di fine anno” in presenza ravvicinata di minori di anni 18 e di non condurre animali d’affezione, in particolare cani e gatti - dotati di udito particolarmente sensibile - in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

Non è raro, inoltre, che gli animali, impauriti, scappino dai giardini e dai cortili perdendosi o finendo investiti.

“Il fragore dei botti rappresenta un vero e proprio incubo per gli animali. Cani e gatti, spaventati dal rumore assordante, vivono episodi di panico acuto che possono provocare reazioni incontrollate come la fuga. Non meno drammatiche sono le conseguenze per i gatti di colonia, molti dei quali scompaiono nei giorni successivi. Tuteliamo i nostri amici animali sempre!” conclude l’assessore Sebastiani.

Si ricorda, in ogni caso, che il regolamento comunale, all’articolo 7, recita: “E' fatto divieto per chiunque effettuare accensioni pericolose, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati o non adibiti allo scopo o non autorizzati", pena una multa che va da un minino di 75 euro ad un massimo di 500 euro e che qualsiasi comportamento molesto o sconsiderato, di disturbo della quiete pubblica è comunque autonomamente e severamente sanzionabile.