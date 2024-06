Caos in A1, camion in fiamme: 10 chilometri di coda tra Valdichiana e Fabro

Firenze, 28 giugno 2024 – Mattinata caotica per chi viaggia sull’Autostrada del Sole. In due punti diversi dell’autostrada, a nord e a sud di Firenze, si sono verificate code ancora in corso.

Tra Valdichiana e Fabro ci sono 10 chilometri coda per un camion in fiamme, che trasporta carta, al chilometro 422,3. Il traffico transita su una corsia. "In alternativa – dicono da Autostrade per l’Italia – consigliamo di uscire a Chiusi, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo-Ponticelli e rientrare sulla A1 a Fabro. Per lunghe percorrenze consigliamo di uscire a Valdichiana, seguire le indicazioni per il Raccordo Bettolle-Siena, utilizzare poi la E45 e rientrare sulla A1 ad Orte”.

In mattinata ci sono stati fino a 5 chilometri di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Badia e il bivio A1-Variante di Valico in direzione Bologna.