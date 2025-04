Arezzo, 1 aprile 2025 – Cantiere via Fiorentina: modifiche al traffico e alla sosta

Modifiche a sosta e circolazione nell'area del cantiere di via Fiorentina. Da mercoledì 2 aprile e fino al termine dei lavori previsti per venerdì 4 aprile, è temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, su ambo i lati in corrispondenza dell’intersezione tra Via Pitagora e Via Carlo Forlanini, con orario dalle ore 8:30 alle ore 18:00 con obbligo del ripristino della regolare viabilità in piena sicurezza dalle ore 18:00 alle ore 8:30 del giorno successivo e nei giorni festivi.

Dalle ore 8:30 di giovedì 3 aprile e fino alle ore 18:00 del giorno successivo, è fatto divieto di svolta con chiusura al transito veicolare di tutti i veicoli, nei seguenti tratti di viabilità: in Via Fiorentina, per i veicoli provenienti da San Leo con direttrice centro città, divieto di svolta a destra su viale Don Minzoni e conseguente chiusura dell’intero tratto di viabilità adibita a corsia di decelerazione e immissione su viale Don Minzoni in prossimità dell’impianto semaforico tra viale Amendola/via Fiorentina; in viale Don Minzoni, per i veicoli che la percorrono con direzione Viale Giovanni Amendola, divieto di svolta a destra su via Fiorentina con conseguente chiusura degli ultimi 50 metri della corsia d’immissione su via Fiorentina in prossimità dell’impianto semaforico tra viale Amendola/via Fiorentina.

La ripartenza dei lavori erano stati al centro dell’ultimo consiglio comunale.

Due le interrogazioni sullo stato dei lavori in via Fiorentina: la prima di Egiziano Andreani che ha chiesto i morivi per i quali il cantiere risulta ancora fermo e se un progetto definitivo sia sul tavolo o meno dell’amministrazione. La seconda di Alessandro Caneschi che ha proposto analoghi quesiti chiedendo altresì se è previsto un nuovo aggiornamento verso l’alto della spesa, “già enormemente aumentata negli anni”.

L’assessore Marco Sacchetti: “mi è stato comunicato che dopo la prima settimana di aprile saremo pronti per la nuova consegna dei lavori, che dunque ripartiranno dopo la terza settimana dello stesso mese. Con qualche inevitabile interferenza sulla viabilità che cercheremo di gestire. Il cantiere durerà tutto il 2025 e buona parte del 2026”.