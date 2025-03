Cane eroe salva ottanta pecore

Un gregge di circa 80 pecore e 25 agnellini portati in salvo dal border collie Depp di cinque anni. È accaduto venerdì a San Giorgio a Colonica, in provincia di Prato, dove Lorenzo Diana, allevatore di border collie, da anni ha un terreno dove ospita le pecore ’sorvegliate’ dai cani da pastore. "Le piogge degli ultimi 15 giorni – racconta – hanno indebolito il terreno ma le pecore erano sempre nella parte asciutta. Sono animali che si spaventano con l’acqua. Venerdì con l’allagamento siamo arrivati al punto che avevano l’acqua alla pancia e gli agnellini, nati da circa un mese, cercavano di nuotare".

A questo punto è entrato in azione Depp per portare fuori dall’acqua le pecore: si è tuffato e, a balzelli, ha guidato il gregge attraverso l’acqua e poi ha recuperato una per una quelle rimaste indietro. "Depp alla fine di questa operazione - prosegue Diana – era veramente stremato, tanto che a casa si è messo a riposo e non ha voluto neanche mangiare. È stato veramente bravo e sono orgoglioso di lui. Le pecore adesso, fino a quando il terreno non si asciugherà resteranno in questo campo, per loro il punto di riferimento rimane l’ovile e non si allontanano più di tanto".