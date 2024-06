Calcio, il finale del campionato della Libia si gioca… in Toscana

Firenze, 28 giugno 2024 – La Federcalcio della Libia ha scelto ufficialmente gli stadi italiani per le fasi finali del proprio campionato nazionale. Lo ha annunciato su X, dopo aver concordato con i club e il governo il cambio di programma, stadi e alberghi, per evitare sorprese nel mezzo di una situazione di conflitto interno sempre più aperto.

Per il terzo anno di fila, la fase cruciale del torneo del Paese africano si giocherà all'estero: dopo due edizioni in Tunisia, stavolta è il turno dell'Italia, e precisamente della Toscana. Gli stadi che hanno dato disponibilità per le partite, non ancora calendarizzate ma che dovrebbero concentrarsi a inizio luglio, sono quelli di Pisa, Empoli e il Viola Park di proprietà della Fiorentina di Rocco Commisso.

La nuova trasferta della Final Six libica è frutto di un accordo stipulato di recente tra il governo italiano e il primo ministro ad interim della Libia, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, teso a fronteggiare una situazione geopolitica movimentata. Un girone da sei squadre deciderà i nuovi campioni. Negli scorsi anni alcune edizioni del campionato libico non sono arrivate alla finale, altre sono saltate del tutto. Le gare si disputeranno a porte chiuse e gli ingressi nelle tribune saranno solo a inviti.