Campionato di giornalismo: si riaccende la sfida tra i cronisti in classe

Firenze, 7 novembre 2023 - Torna la palestra di educazione civica dei Cronisti in classe. Anche quest’anno La Nazione propone insieme a tutte le edizioni locali il Campionato di giornalismo, giunto alla XXII edizione. Si tratta di un progetto rivolto agli alunni delle secondarie di primo grado e delle classi quarte e quinte delle primarie di Toscana, Umbria e provincia de La Spezia, le aree di diffusione del nostro giornale. Vestendo i panni dei cronisti, i baby redattori realizzeranno un’intera pagina di giornale e, così, in modo divertente ed appassionante, si avvicineranno al mondo dell’informazione, per conoscere dall’interno la ‘fabbrica delle notizia’. Insieme ai loro docenti-tutor, gli studenti realizzeranno una pagina completa di articoli, interviste, titoli, fotografie e disegni.

I lavori dei ragazzi verranno pubblicati sulle redazioni toscane de La Nazione due volte a settimana, tra febbraio ed aprile.

Come sempre, i redattori in erba potranno spaziare con massima libertà ed autonomia tra i vari temi: da quelli più locali ad altri di respiro internazionale. Alcune tracce saranno comunque proposte dai numerosi sponsor che, ogni anno, accompagnano gli studenti attraverso questo viaggio nella carta stampata e mettono in palio premi speciali. Alla fine, durante la grande festa di premiazione di maggio, ogni classe avrà un premio. Nei giorni di uscita delle pagine del Campionato, La Nazione sarà distribuita gratuitamente alle varie classi impegnate nelle sfide.

Alla fine del percorso, tutte le pagine realizzate dai giornalisti in erba verranno pubblicate nel fascicolo conclusivo, da conservare per tutta la vita. Come ogni anno, il Campionato di giornalismo sarà anche online, con il canale www.lanazione.cronistinclasse.it. Lì saranno pubblicati gli elaboratori che potranno poi essere votati a colpi di click, per vedere chi conquisterà il premio dell’inchiesta più apprezzata dal popolo del web. E tramite quel sito è anche possibile iscriversi. La stessa cosa si può fare contattando direttamente la redazione della Nazione della vostra città.

Le iscrizioni saranno aperte fino al prossimo 10 dicembre.

Come sempre di rilievo la giuria, presieduta dalla direttrice dei quotidiani QN La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno, Agnese Pini, della quale faranno parte rappresentanti delle istituzioni cittadine e degli sponsor, docenti universitari ed esponenti del mondo della cultura.

Per informazioni su iscrizioni e bando: [email protected]