Ecco #SalvALI: la campagna di raccolta fondi per salvare i bambini malati

Firenze, 6 novembre 2023 – Torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #SalvALI, attiva da oggi al 19 novembre, per diffondere e sostenere la missione di Flying Angels Foundation per il diritto alla salute e alla vita di tutti i bambini, a tutte le latitudini. Attraverso il sito www.salvali.org, si potrà contribuire a donare un volo salvavita ai piccoli gravemente malati.

La campagna ha il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Enac (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), di Assaeroporti e Aeroporti 2030, con la crescente partecipazione degli aeroporti italiani: 26 gli scali aderenti in tutta Italia.

Dal 2012 sono stati salvati oltre 2700 bambini in 90 paesi, collaborando con 113 associazioni no profit e finanziando circa 5200 biglietti aerei, tra cui quelli relativi a 70 equipe mediche partite per missioni chirurgiche nei paesi in via di sviluppo.