Camion a fuoco sull’A1, chiusa la corsia sud tra Chiusi e Fabro

Montepulciano (Siena), 12 ottobre 2023 – Paura sull’autostrada A1 per un mezzo pesante che ha preso fuoco tra Chiusi e Fabro in direzione di Roma al chilometro 410 in corsia sud. sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno distrutto il mezzo che trasportava carta. L'incendio ha parzialmente interessato anche la vegetazione circostante. La corsia sud al momento chiusa per consentire le operazioni di soccorso. Intervento ancora in corso.