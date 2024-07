Caldo asfissiante, ancora bollino rosso a Firenze e Perugia. Ecco dove si è arrivati a 42 gradi

Firenze, 29 luglio 2024 – Ancora caldo a Firenze con l'allerta da bollino rosso estesa fino a mercoledì 31 luglio. E' quanto si legge nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo, coordinato dal ministero della salute.

L’anticiclone subtropicale manterrà la Toscana in un forno almeno fino alla prima decade di agosto.

Nella giornata di lunedì sono stati raggiunti valori altissimi e si tratta di registrazioni ufficiali delle stazioni meteo del Centro funzionale della Regione: il massimo è ancora in Maremma, con i 42,3 gradi della stazione di Torricelle a Scansano (Grosseto), sopra i 40 gradi a Castelmartini (Larciano, Pistoia) e Roccalbegna (Grosseto), poco sotto sul Monte Pisano (Lucca). A firenze la massima è stata di 39 gradi esatti alla stazione dell’Orto Botanico.

Umbria

I 41 gradi di Attigliano, i 40 di Terni e Calvi dell'Umbria e i 39,5 di Orvieto sono la fotografia dell'ennesima giornata torrida che gli abitanti dell'Umbria, in particolare quelli della fascia meridionale della regione, sono stati chiamati a vivere in questa estate 2024. Nel resto della regione le stazioni di rilevazione del Centro funzionale della protezione civile hanno registrato temperature comprese tra i 34 e 38 gradi fatta eccezione per le zone più alte dell'Appennino. Giornate bollenti che si stanno susseguendo da un paio di settimane e sono destinate a proseguire almeno fino alla prossima settimana. Al punto che Perugia è stata inserita dal ministero della Salute ancora tra le 13 città da bollino rosso.