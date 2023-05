Chi è il ragazzo che ha ricevuto un calcio in faccia dal carabiniere a Livorno

Livorno, 25 maggio 2023 – E’ un ragazzo di 28 anni tunisino il giovane che, mentre veniva bloccato dai carabinieri, ha ricevuto un calcio in faccia da uno dei militari dell’Arma intervenuti.

L’episodio ha sollevato polemiche sulle modalità di intervento: un video ha infatti ripreso tutta la scena dell’arresto in cui appunto si vede il calcio.

Il carabiniere poco prima del calcio al ragazzo

Il 28enne vive a Livorno da tempo e ha diversi precedenti. Il video riprende solo il finale di un complesso intervento. Il ragazzo aveva da poco compiuto un furto in un supermercato nella zona di viale Petrarca. Scoperto, ha aggredito un vigilante ed è fuggito.

Il supermercato ha chiamato le forze dell’ordine e i carabinieri sono intervenuti subito. Sono riusciti a individuare il ragazzo che non si è fermato all’alt dei militari. E’ iniziato quindi l’inseguimento.

Poi il 28enne è stato bloccato prima da un carabiniere, poi da un altro. E’ stato quest’ultimo a scagliare il calcio. L’Arma dei carabinieri riferisce di aver già trasferito il carabiniere a un compito non operativo, riconoscendo la violenza non necessaria che è stata usata. L’arresto del 28enne è stato convalidato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Ha l’obbligo di firma e sarà processato per direttissima il 13 giugno.

L’arrestato ha precedenti per estorsione, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.