Livorno, cadavere in un dirupo: giallo nei boschi della Valle Benedetta

Livorno, 9 dicembre 2023 – Giallo nei boschi della Valle Benedetta, frazione del comune di Livorno, dove nella mattina di venerdì 8 dicembre un fungaiolo ha trovato un cadavere in un dirupo. L’uomo ha immediatamente dato l’allarme e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

In base alle prime informazioni, il corpo è stato trovato senza testa nel dirupo. Era in avanzato stato di decomposizione e probabilmente si trovava nel bosco da mesi.

Sul posto è intervenuta in un primo momento una volante della polizia che a sua volta ha passato il caso alla squadra mobile che ha avviato gli accertamenti per stabilire le cause del decesso e l’identità della persona trovata morta.