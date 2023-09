Caccia, in Toscana la pre-apertura sarà il 2 e 3 settembre

Firenze, 1 settembre 2023 – Sabato 2 e domenica 3 settembre via alla pre-apertura della stagione di caccia in Toscana. La stagione di caccia inizierà poi come di consueto la terza domenica di settembre, per terminare il 30 gennaio 2023.

Molto critico a tal proposito il Wwf. “Anche quest'anno in Toscana la caccia partirà in modo anticipato il 2 e 3 settembre, e non nella canonica data della terza domenica del mese”. Per i delegato regionale del Wwf Italia per la Toscana, Roberto Marini, “si tratta di una decisione gravissima e assurda, che avrà gravi ripercussioni a carico di specie come tortora, storno, tortora dal collare orientale e piccione e di molte altre, il tutto favorito anche dalla scarsità purtroppo delle forze di vigilanza”.

"Da anni - prosegue Marini, - il Wwf si adopera perché la caccia ai primi di settembre sia abolita, dal momento che si tratta di un tipo di caccia dannosissimo sia per le specie ufficialmente oggetto di prelievo che per le altre specie di avifauna. La tarda estate è un momento particolarmente sensibile del ciclo biologico degli uccelli in genere e dei migratori in particolare. Questi animali devono infatti riuscire a concludere la loro preparazione al grande volo migratorio”.

“L'apertura anticipata - afferma - colpirà quest'anno ben 4 specie: tortora, storno, tortora dal collare orientale e piccione, queste ultime due di nuova introduzione nel prelievo anticipato. Con la scusa dei danni all'agricoltura si è voluto infatti ampliare il ventaglio delle specie cacciabili ai primi di settembre”.