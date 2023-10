Buy Food: la Toscana si conferma leader per Dop e Igp

Firenze, 27 ottobre 2023 - Cresce del 17% il valore dell’agricoltura in Toscana, prima regione per prodotti Ig e biologici. È la fotografica scattata da Ismea in una ricerca presentata durante il Buy Food, la vetrina internazionale dei prodotti agroalimentari a indicazione geografica, che ha portato a Firenze 68 produttori e più di 50 compratori.

Un momento di Buy Food

Sempre nel corso dell’evento si è svolto il confronto con la vicepresidente della Regione, Stefania Saccardi; Roberto Scalacci, direttore Agricoltura della Regione; Massimo Manetti, presidente di PromoFirenze e Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana. L’onorevole Paolo De Castro, della Commissione per Agricoltura del Parlamento Europeo, ha mandato un video messaggio, mentre Fabio del Bravo ha illustrato il report Ismea.

Secondo lo studio, il valore della produzione agricola in Toscana ha raggiunto nel 2022 i 3,6 miliardi di euro. Il vino è il comparto più rilevante per valore, seguito da frumento duro, carni avicole, latte ovicaprino, carni suine e olio.

Le aziende bio sono il 14% del totale (229mila ettari coltivati), dando alla Toscana la leadership nazionale in questo ambito. Dop e Igp alimentari regionali hanno registrato un valore, nel 2021, pari a 1.361 milioni di euro (+18,6% su base annua; 30% dell’agroalimentare regionale) grazie al lavoro di 17.777 operatori. Le esportazioni delle Ig toscane hanno raggiunto quota 91 milioni nel 2021 (+34% su base annua e +70% dal 2017) a fronte di un export italiano dell’agroalimentare di 3 miliardi di euro.

La Toscana si conferma prima per numero di riconoscimenti, con 90 prodotti Dop e Igp tra food&wine: 32 prodotti alimentari e 58 vini. Tra le novità il riconoscimento della nuova denominazione Ciliegia di Lari Igp (ad agosto 2023), la nascita del Consorzio per la Tutela dei Cantuccini Toscani Igp (nel mese di settembre) e l’ufficializzazione di tre nuovi distretti bio (Montalbano, Chianti e Maremma), che sommati ai tre preesistenti (distretti di Fiesole, Val di Cecina e Calenzano) portano il numero complessivo a cinque, confermando la propensione per le produzioni biologiche. Buy Food continuerà sabato 28 ottobre sull’Amiata con un tour nelle aziende tipiche.