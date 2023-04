“Bulli non vincerete”, reso a Ilaria Bidini il profilo Tiktok

Arezzo, 13 aprile 2023 – Dopo qualche giorno dall’ennesimo blackout, grazie ai feedback di alcuni utenti e dopo aver segnalato al social cinese di essere pure Cavaliere della Repubblica, Ilaria Bidini ha riavuto il suo account: “Mi hanno ridato il profilo Tiktok, bulli non vincerete”. E’ diventata portavoce della lotta al cyberbullismo, paladina della disabilità e ironia della sorte, Tiktok l’aveva bannata per bullismo e molestie. Lei è Ilaria Bidini, aretina con disabilità che da qualche anno è vittima di insulti sui social.

Nel tempo è stata presa di mira su Youtube, Instagram e Tiktok ma è proprio quanto accaduto nei giorni scorsi su Tiktok che ha dell’incredibile. “Oltre a ricevere offese da tante persone, alcune molto giovani ma anche da parte di donne adulte - spiega Ilaria Bidini – mi sono vista bloccare l'account due volte. La motivazione? "Atti di bullismo", la bulla sarei io? E’ una cosa incredibile considerando che qualcuno ha addirittura creato degli account usando la mia immagine e li ha usati per offendermi. Tutte azioni che sono state segnalate sia da me che da altre persone”. Per Ilaria Bidini che da anni si batte a difesa della disabilità e contro il bullismo denunciando episodi e molestie, il danno è doppio. Non solo essere presa di mira dagli haters, anche aver perso per un po’ di tempo i suoi numerosi seguaci proprio a causa della chiusura dei suoi profili super seguiti. “E’ la seconda volta che apro un profilo Tiktok - spiega Ilaria – col primo avevo raggiunto 25mila iscritti, ma sono stata letteralmente bersagliata di insulti, offese e prese in giro sia da ragazzi che adulti. Ho denunciato e risposto in modo ironico agli insulti. Risultato? Tiktok mi ha chiuso due profili. Dopo il primo infatti, ne avevo fatto un altro che aveva raggiunto 12mila iscritti, è stato bannato senza avviso anche quello per bullismo e molestie perché nell’ultimo video postato c’era una risposta sarcastica a chi si chiedeva come una donna con la 104 si permettesse di prendere in mano un telefono. Sarei io in sostanza il molestatore, quando sono state prese addirittura delle mie foto per creare profili falsi per fortuna fatti chiudere dalla polizia postale. Tra chi si è accanito anche la stessa persone che mi offendeva 5 anni fa su Youtube. Il rammarico era aver perso le tante persone che mi seguivano, mi sono battuta per riavere il profilo perché tra i followers c’erano tante persone, anche ragazzini, che ho aiutato, che mi hanno chiesto un consiglio perché a loro volta bullizzati. Il mio profilo in sostanza diffonde messaggi positivi”. Ilaria chiede leggi più stringenti contro i reati della rete. “Ci vuole una legge contro il cyberbullismo perché c’è gente che si uccide per cose di questo tipo, non è il mio caso, ma ci sono tante persone deboli– spiega Bidini – agli haters invece direi di farsi una vita e di risolvere i propri problemi perché è evidente che ne hanno se insultano me. E a chi si sente bersagliato consiglio di denunciare, parlare sempre soprattutto con genitori e insegnati. Ultimamente ho subito anche insulti per strada, anni fa ho ricevuto minacce di morte e fatto denuncia per atti persecutori. Dopo aver riavuto il mio profilo spero che le persone imparino a usare meglio i social, soprattutto i più giovani”.