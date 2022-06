Bosco in fiamme, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Penna in Teverina (Terni), 5 giugno 2022 - Sul posto del vasto incendio di bosco e sterpaglie che è divampato nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 4 giugno, a Penna in Teverina, in provincia di Terni, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, Amelia e Orvieto. Le fiamme sono state bloccate dalla squadra di Amelia, la prima ad arrivare sul posto. Ma sono ancora al lavoro le squadre dei Vigili del fuoco. Nella notte i vigili hanno contenuto le fiamme, complice anche la temperaturema notturna.



Gli uomini del comando si Terni coadiuvati dalla squadra di Todi, del comando di Perugia sono rimaste a protezione delle abitazioni, dal momento che le fiamme sono arrivate a pochi etri dalle case. Vasto il dispiegamento dei vigili del fuoco - sei mezzi e quindici uomini - impegnati sul posto. In mattinata aggiornamenti aulla situazione.

Maurizio Costanzo