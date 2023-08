Boschi, un’estate glamour: "Sposarmi? Certo che sì e vorrei anche dei figli"

Arezzo, 12 agosto 2023 – Svolta glamour per Maria Elena Boschi: si concede a un’intervista patinata e intima, la prima a due voci con il fidanzato Giulio Berruti.

La deputata di Italia Viva e l’attore sono legati da tre anni e parlano di matrimonio imminente dalla copertina del settimanale Chi : "Aspetto che lui me lo chieda, vorremmo anche dei figli", ha detto l’ex ministra alle Riforme costituzionali con Renzi premier.

Da tre anni Meb, come si presenta sui social, fa coppia fissa con Berruti che oltre a recitare fa anche il chirurgo estetico. Per il "sì" manca solo chi fa la prima mossa: "La proposta di nozze? Anche io aspetto che la faccia lei! Ancora non c’è una data, ma vi faremo sapere".

Finora molto riservata sulla sua vita privata, Maria Elena Boschi qualche giorno fa è stata al Twiga con l’unico ex fidanzato conosciuto, il collega di partito Francesco Bonifazi. Una cena che ha scatenato polemiche: "Frequento la Versilia e quel bagno fin da piccola con la mia famiglia – ha spiegato Boschi – con Giulio e alcuni amici siamo andati lì a cena sabato e Andrea Ruggieri, direttore del quotidiano Il Riformista, ci ha invitato a unire il tavolo con quello del ministro Santanchè. Non mi sembra così rilevante".

La prospettiva di diventare moglie e madre per Maria Elena Boschi è un ulteriore passo avanti oltre il dolore, soprattutto familiare, che ha accompagnato la vicenda in cui qualcuno la chiamava Lady Etruria: "Mi ha sconvolto la vita. Soffrivo per mio padre massacrato a causa mia, lui soffriva per me e per la mia carriera. Per Banca Etruria ho versato lacrime di gioia solo alla fine di questo incubo" aveva scritto sui social dopo l’ultima assoluzione del padre Pier Luigi, vice presidente nell’ultima fase dell’istituto di credito aretino finito in default.

Acqua passata: "Condividiamo un’idea di famiglia che è anche una squadra, c’è complicità. Pensiamo ai figli? Sì, li vorremmo", dice adesso Maria Elena, guardando il suo Giulio.