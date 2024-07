Borsa di studio in memoria del cardiologo Marco Breschi

Grosseto, 19 luglio 2024 – Tutti si ricordano del cardiologo Marco Breschi, scomparso prematuramente alcuni anni fa per colpa di un incidente stradale. Se ne ricordano i colleghi medici dell’Ospedale di Grosseto, così come i soci Lions che hanno avuto il piacere di incontrarlo e collaborare con lui. Un ricordo pieno di stima e di sincero affetto che ha generato un circolo virtuoso importante intorno alla sua figura, come uomo e come professionista. Esempio ne è la borsa di studio che porta il suo nome, scaturita dalla collaborazione fra l’Azienda USL Toscana Sud Est ed i Lions Club delle province di Grosseto e di Siena. 36.000 euro, che permetteranno il perfezionamento professionale di un medico meritevole. “Una buona pratica che potrà essere replicata per future collaborazioni fra istituzioni pubbliche e Lions Club International – spiegano i Lions che hanno aderito all’iniziativa -. A seguito della tragica scomparsa di un amico caro come Marco Breschi, i componenti del Lions Club Castiglione della Pescaia “Salebrum” (nel quale Marco militava) hanno promosso nell’annata lionistica 2021-2022 questo service per ricordarlo e per valorizzare la sua importante esperienza medica. Si è trattato di un progetto pensato ed avviato in piena collaborazione con l’Azienda USL Toscana Sud Est ed in particolare con la U.O.C .Cardiologia del P.O. di Grosseto ed il suo Direttore Ugo Limbruno, che non solo ha dato la piena disponibilità ma ha proposto al service anche il supporto finanziario dell’Azienda USL, avviando uno specifico bando volto a raccogliere contributi da soggetti esterni.” “Ad essere coinvolti nell'iniziativa – ha spiegato Roberto Breschi, Direttore del Centro Studi Lionismo e padre di Marco - sono stati tutti i Lions Club della 6° Circoscrizione, ovvero delle province di Siena e di Grosseto che, dimostrando grande sensibilità hanno dato la propria disponibilità a sostenere il service. È stata anche attivata dal Presidente della 6’ Circoscrizione la Fondazione Lions 108 LA Toscana ONLUS, che ha raccolto i contributi e coordinato le successive fasi di erogazione e rapporto con l’Azienda USL Toscana Sud Est. Il Lions Club Salebrum, capofila del progetto, ha organizzato alcuni eventi finalizzati alla raccolta di risorse e tutti i club della 6° Circoscrizione hanno accolto un piano di riparto e sostegno al progetto erogando le risorse assegnate.” Non solo Lions, però. A dimostrazione del grande affetto e della stima raccolte in vita dal giovane cardiologo, al progetto hanno contribuito anche privati cittadini, associazioni ed enti, tra cui l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Grosseto, di cui Marco era stato Vicepresidente dal 2018 al 2021. “La somma raccolta a conclusione della campagna – puntualizzano i Lions – ha superato quella indicata nel progetto iniziale, arrivando addirittura a 36.000 euro complessivi. L’Azienda USL Toscana Sud Est ha poi dato il via alla selezione per l’individuazione del candidato beneficiario della Borsa di Studio, che inizierà la propria attività il prossimo primo agosto, concretizzando un progetto di collaborazione istituzionale innovativo che ha visto l’impegno dei Lions innalzare il normale approccio di sostegno, ovvero quello della donazione di importanti strumenti ed apparecchiature mediche. Si è infatti passati dalla pur importantissima logica della donazione a quella della formazione di personale specialistico, e dalla donazione unilaterale a quella del cofinanziamento. Una buona pratica che ha consentito di fondere i forti connotati emotivi derivanti dalla prematura scomparsa del Dr. Marco Breschi con il finanziamento e l’attivazione di una procedura a carattere specialistico formativo che permetterà di continuare nel suo vivo ricordo ed a sostegno della propria comunità, omaggiando la figura di un uomo che ha saputo onorare la medicina e l'associazionismo, con la serietà e l’impegno che hanno contraddistinto la sua breve ma intensa esistenza.”