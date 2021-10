Firenze, 19 ottobre 2021 - I nuovi casi Covid registrati in Toscana oggi, 19 ottobre, sono 150 su 39.519 test di cui 7.667 tamponi molecolari e 31.852 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,38% (1,8% sulle prime diagnosi). È il secondo giorno consecutivo che i nuovi casi rilevati sono sotto i 200. Il 17 ottobre erano stati 232 su 27.757 test di cui 8.934 tamponi molecolari e 18.823 test rapidi e il tasso dei nuovi positivi era stato 0,84%.

Età media nuovi positivi

L'età media dei 150 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (30% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 20% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

Tamponi processati

Oggi sono stati eseguiti 7.667 tamponi molecolari e 31.852 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,4% è risultato positivo. Sono invece 8.312 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'1,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.225, -1,2% rispetto a ieri.

​ Ricoveri ordinari e terapie intensive

I ricoverati sono 231 (2 in meno rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (1 in meno).

​Due decessi

Si registrano 2 nuovi decessi: 2 donne, con un'età media di 87,5 anni (1 a Pistoia, 1 a Grosseto). Sono 7.237 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 2.336 a Firenze, 642 a Prato, 665 a Pistoia, 534 a Massa Carrara, 691 a Lucca, 726 a Pisa, 426 a Livorno, 563 ad Arezzo, 350 a Siena, 211 a Grosseto, 93 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

​ Il contagio nel territorio

Sono 79.556 i casi complessivi ad oggi a Firenze (48 in più rispetto a ieri), 26.501 a Prato (9 in più), 27.167 a Pistoia (9 in più), 14.919 a Massa Carrara (7 in più), 29.097 a Lucca (13 in più), 33.526 a Pisa (29 in più), 21.222 a Livorno (5 in più), 25.868 ad Arezzo (9 in più), 16.546 a Siena (11 in più), 11.211 a Grosseto (10 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 77 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 43 nella Nord Ovest, 30 nella Sud est.