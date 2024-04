A Ortignano Raggiolo, in scena anche gli operai acrobati per una pianta pericolante

Arezzo, 27 aprile 2024 – I lavori per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua non si fermano neppure in occasione del ponte del 25 aprile.

In tutto il comprensorio Alto Valdarno i cantieri sono aperti e, in qualche caso, offrono anche interventi mozzafiato.

Sul Teggina 2 a Ortignano Raggiolo mattinata di lavoro per gli operai acrobati che hanno eliminato una pianta pericolante di grandi dimensioni, il cui crollo avrebbe potuto creare pericolose interferenze e ostacolare il regolare deflusso dell’acqua.

In poco tempo la criticità è stata risolta con l’utilizzo di una piattaforma aerea che ha offerto anche un pizzico di suspance.

Meno eclatanti nell’esecuzione ma non nel risultato le lavorazioni portate a termine sul Fosso Rovella o Roille.

Qui operai e tecnici dell’ente hanno risagomato una sponda per preservare le opere idrauliche, in questo caso dei gabbioni, a difesa del centro abitato di Poppi.

Scenografico l’esito: la documentazione fotografica della situazione pre e post intervento racconta da sola l’utilità e la necessità dell’operazione che, anche sollecitata da un clima sempre più bizzarro con manifestazioni meteorologiche spesso eccezionali, è stato importante non rimandare.