Firenze, 7 ottobre 2021 - I nuovi casi di positività al Covid registrati in Toscana nell'ultimo giorno sono 228 su 18.339 test di cui 8.343 tamponi molecolari e 9.996 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,24% (3,4% sulle prime diagnosi). I dati, sostanzialmente stabili, sono stati anticipati dal presidente Eugenio Giani sui social in attesa del report completo, atteso a fine mattinata.

La mappa dei nuovi casi

Arezzo 25.735 (+14)

Firenze 78.765 (+73)

Grosseto 11.104 (+1)

Livorno 21.069 (+22)

Lucca 28.914 (+20)

Massa Carrara 14.834 (+6)

Pisa 33.287 (+28)

Prato 26.316 (+16)

Pistoia 26.845 (+38)

Siena 16.322 (+10)

Nel grafico CovidStat/Infn l'andamento dei ricoveri in Toscana:

Sul fronte dei vaccini, attualmente in Toscana ne sono stati somministrati 5.544.908.

Nel grafico CovidStat/Infn la situazione dei vaccini che vede la Toscana prima in Italia per prime dosi in proporzione alla popolazione: