Blocco prenotazioni cup dell’Asl Toscana sud est per la giornata del 20 giugno

Arezzo, 20 giugno 2024 – In conseguenza dell’avvio del nuovo sistema ‘Onith On. Health, oggi, giovedì 20 giugno, i punti Cup dell’Asl Toscana sud est della provincia Aretina subiranno un’interruzione per le prenotazioni di specialistica ambulatoriale e di diagnostica per immagini, ad esclusione del laboratorio analisi. Durante la giornata di domani non sarà quindi possibile effettuare alcuna prenotazione in nessuno dei canali preposti (sportelli, call center, online, farmacie e case della salute).

La normale attività riprenderà venerdì 21 giugno. Scusandoci per gli eventuali disagi, l’Azienda ricorda che l’interruzione delle prenotazioni è necessaria per il passaggio ad un sistema più evoluto e tecnologicamente avanzato per la gestione delle prenotazioni dell’utenza.