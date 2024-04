Blitz nei distributori, migliaia di litri di gasolio irregolare sotto sequestro

Firenze, 8 aprile 2024 – Scatta il sequestro per 18.500 litri di gasolio irregolare, caratterizzato da un punto di infiammabilità inferiore a quanto prescritto dalla normativa. I controlli sono stati condotti nei giorni scorsi dal Comando regionale Toscana della Guardia di Finanza e dalla Direzione Territoriale Toscana e Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel mirino distribuzione, circolazione e commercializzazione dei carburanti.

In alcuni distributori delle province di Massa-Carrara, Lucca e Siena è stato trovato il gasolio irregolare, che per le verifiche si sono avvalsi dell’apporto dei Laboratori chimici Adm, sia quello fisso di Livorno che quelli mobili in dotazione alla Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche e alla Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo.

Quattro persone sono state denunciate.