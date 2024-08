Biblioteca, i Circoli di lettura presenti nella provincia di Arezzo

Arezzo, 26 agosto 2024 – Per promuovere la lettura con l’apporto fondamentale dei lettori, la Biblioteca di Arezzo insieme con le biblioteche della Rete Documentaria Aretina ha avviato una ricognizione dei Circoli di lettura presenti nella provincia di Arezzo, realtà sommersa e fondamentale su cui mancano strumenti di conoscenza.

L'esperienza dei gruppi di lettura italiani ha preso il via alla fine degli anni '80 e comincia ormai ad essere una realtà consolidata. I gruppi stimolano la socializzazione, danno la possibilità di scambiare pareri e opinioni con altri lettori, consentono la condivisione del piacere della lettura e rappresentano pertanto una straordinaria risorsa per le politiche di promozione della lettura.

Da un’origine di circoli molto selettivi, oggi i gruppi di lettura sono un appuntamento informale e divertente. Tra cibo, tè e buon vino, in una biblioteca o nella comodità di una casa privata, o di una libreria ci si dà appuntamento e si parla del libro letto in comune accordo. Il funzionamento è semplice: basta scegliere un titolo, leggerlo e poi tornare per parlare insieme dei significati del testo, delle sensazioni che scaturiscono dalle parole e dell’emozione che richiamano.

Per conoscere le esperienze che si svolgono a livello volontario e, attraverso questa conoscenza, studiare l’ipotesi di future collaborazioni, la Biblioteca chiede di segnalare i Circoli di lettura che operano sul territorio, partecipando al censimento presente nella home page del sito web della Rete documentaria www.arezzo.biblioteche.it , bastano solo pochissimi minuti per la sua compilazione. C’è tempo fino alla fine di settembre.