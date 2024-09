Bibbiena, i lavori per la messa in sicurezza dell’isis Fermi

Arezzo, 14 settembre 2024 – La scuola è pronta per l’inizio dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza sismica.

I traslochi su Poppi sono stati completati e la ex scuola di segretaria di azienda e una parte dell’immobile di ex Ragioneria sono pronti per ospitare ragazze e ragazzi del Fermi provenienti da Bibbiena. Saranno 12 classi per un totale di 202 studenti su 550 totali che lunedì 16 settembre inizieranno l’anno scolastico nella nuova sistemazione, mentre i restanti 350 studenti rimarranno a Bibbiena nella parte di scuola non oggetto di lavori.

Il dirigente Maurizio Librizzi che insieme a docenti e personale scolastico ha lavorato alacremente durante l’Estate, avverte che anche per quanto riguarda i trasporti le indicazioni fornite dalla scuola sono state felicemente recepite e le corse sono state adeguatamente potenziate. Le 12 classi che andranno a Poppi con la ripresa delle lezioni dopo la pausa estiva, saranno le seguenti: tutto il corso professionale, 2 quinte di Elettronica e tutto il corso socio-sanitario. Le 5 classi del professionale e le due quinte di elettronica andranno nella scuola di proprietà della Provincia di Arezzo a Poppi, ex segretaria di Azienda per un totale di 130 alunni. Le 5 classi del corso sanità andranno invece nei locali di Ex ragioneria dove attualmente si trova il biennio del Liceo e il corso del Tecnico Turistico. La segreteria della scuola e l’ufficio del dirigente Librizzi, che rappresentano una parte di grande rilevanza, saranno traslocati nei locali della Misericordia di Bibbiena nel centro storico, a poca distanza dalla scuola. I laboratori di fisica e chimica verranno collocati in due prefabbricati posti all’esterno della scuola e messi a disposizione della Provincia, che ancora devono essere installati ma che arriveranno tra pochi giorni.

I lavori saranno organizzati in due cantieri che partiranno in contemporanea indicativamente il 23 settembre: da un lato la costruzione della nuova palestra nell’attuale campetto esterno e quelli di ristrutturazione, messa in sicurezza sismica ed efficientamento della scuola storica. Il Dirigente Maurizio Librizzi commenta: “Ringrazio tutti coloro, all’interno e all’esterno della scuola, che si sono impegnati nell’organizzazione del trasloco che si è svolto in maniera ordinata e ottimale consentendoci di ripartire senza strappai e senza fastidi per i nostri studenti. L’impegno che abbiamo messo nel fare tutto con equilibrio e grazie alla collaborazione di Provincia, Comune ma soprattutto grazie al lavoro dei miei collaboratori, lo svolgimento di tutte le nostre attività sarà garantito in toto, ovvero non sarà sacrificato nulla a partire dai laboratori. Così come è stata studiata nei minimi particolari la parte della sicurezza e dell’accessibilità. Ci stiamo impegnando al massimo e questo credo faccia la differenza in tutto”.