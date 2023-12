Beppe Grillo ricoverato in ospedale a Cecina: le ultime notizie

Cecina, 12 dicembre 2023 – Beppe Grillo è ricoverato da domenica all’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno. Il fondatore e leader storico del Movimento 5 Stelle, 75 anni, si sarebbe recato al pronto soccorso per alcuni accertamenti e sarebbe stato trattenuto nel nosocomio toscano in attesa di una serie di analisi.

Le condizioni di salute di Grillo, a quanto si apprende, non destano particolari preoccupazioni: il leader storico del M5s potrebbe essere dimesso dall’ospedale già nel corso della giornata odierna. Grillo è proprietario di una villa a Marina di Bibbona, sempre sulla costa sud di Livorno. Si era presentato al pronto soccorso di Cecina a seguito di un malore che aveva superato rapidamente. Stando alle ultime notizie, i suoi collaboratori assicurano che sta bene e la misura del ricovero è stata presa a scopo puramente precauzionale. I medici l’hanno tenuto in osservazione anche se le sue condizioni generali sono buone e il problema di salute che l’ha colpito non è considerato grave.

Notizia in aggiornamento

