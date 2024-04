Caro carburante, benzina e diesel alle stelle in Toscana. Ecco perché aumentano i costi

Firenze, 8 aprile 2024 – Come possiamo vedere il prezzo dei carburanti ha raggiunto livelli altissimi. Ovviamente il fenomeno investe anche tutta la Toscana, con massime che arrivano quasi a 2,5 euro per il servito e quasi 2 euro per il self. Le cause di questa nuova impennata sono molteplici e derivano da una complessa situazione internazionale che influisce direttamente sul prezzo del petrolio e dei suoi derivati come i carburanti.

Le cause

Meno petrolio sul mercato: i paesi Opec+ (Russia, Messico, Kazakistan, Azerbaijan, Bahrein, Brunei, Malesia, Oman, Sudan, Sudan del Sud) hanno previsto un imminente taglio della produzione del petrolio, che quindi non sarà pù disponibile sul mercato, facendo così slittare verso l’alto il prezzo di quello disponibile e di conseguenza anche quello dei carburanti

Meno petrolio Russo: la Russia è uno dei maggiori esportatori di petrolio, ma a seguito della guerra in corso la sua produzione è diminuita. Meno prodotto sul mercato significa un sostanziale aumento del prezzo di quello disponibile

Domanda in aumento: nonostante l’occidente stia tentando di convertire i propri fabbisogni energetici a fonti di energia non inquinante, le aspettative di ripresa dell’economia statunitense e di quella cinese, a breve termine, porteranno un aumento della domanda di petrolio, facendo così levitare i prezzi anche dei carburanti.

I più alti in Toscana

Firenze

TotalErg – Via Rondinella

Benzina: servito 2,29

Diesel: servito 2,17

IP – Via Bronzino

Benzina: servito 2,29 / self 1,94

Diesel: servito 2,17 / self 1,82

Prato

TotalErg – Via Guglielmo Marconi

Benzina: servito 2,43 / self 1,93

Diesel: servito 2,47 / self 1,83

Fusi Marco – Via Aldo Moro

Benzina: servito 2,22 / self 1,92

Diesel: servito 2,13 / self 1,83

Pisa

Pisa Gagno – Via San Jacopo

Benzina: servito 2,23 / self 1,92

Diesel: servito 2,11 / self 1,80

ACI - IP – Via Viale Rossini

Benzina: servito 2,23 / self 1,89

Diesel: servito 2,18 / self 1,80

Arezzo

IP – via Guido Tarlati

Benzina: servito 2,19 / self 1,93

Diesel: servito 2,08 / self 1,82

Paolo Pratesi – Case nuove di ceciliano

Benzina: servito 2,16 / self 1,94

Diesel: servito 2,04 / self 1,82

Empoli

ADS Empoli – Via Cherubini

Benzina: servito 2,18 / self 1,89

Diesel: servito 2,09 / self 1,79

Area di Servizio Eni – Via Livornese

Benzina: servito 2,14 / self 1,92

Diesel: servito 2,04 / self 1,82

Pistoia

Eni Pistoia Palazzetto – Via fermi

Benzina: servito 2,24 / self 1,93

Diesel: servito 2,16 / self 1,85

Tamoil – Via Salvo d’Acquisto

Benzina: servito 2,23 / self 1,92

Diesel: servito 2,13 / self 1,82

Siena

Ip – Viale Toselli

Benzina: servito 2,18 / self 1,92

Diesel: servito 2,07 / self 1,81

ENI – Strada di Pescaia

Benzina: servito 2,14 / self 1,92

Diesel: servito 2,04 / self 1,82

Spezia

Distributore ALA – Via Carducci

Benzina: servito 2,28 / self 1,91

Diesel: servito 2,13 / self 1,83

Italiana Petrioli – Via Sarzana

Benzina: servito 2,18 / self 1,93

Diesel: servito 2,02 / self 1,87

Lucca

Tamoil Pontetetto

Benzina: servito 2,26 / self 1,95

Diesel: servito 2,16 / 1,85

Ip – Via di Camaiore

Benzina: servito 2,19 / self 1,92

Diesel: servito 2,09 / self 1,82

Viareggio

IP – Via Ciabattini

Benzina: servito 2,39 / self 1,92

Diesel: servito 2,13 / self 1,88

Effe Bi di Leoni Patrizio – Viale Belluomini

Benzina: servito 2,13 / self 1,88

Diesel: servito 2,06 / self 1,81

Livorno

IP – Via di Montenero

Benzina: servito 2,21 / self 1,94

Diesel: servito 2,12 / self 1,85

IP – Via Luigi Settembrini

Benzina: servito 2,17 / self 1,92

Diesel: servito 2,06 / self 1,81

Grosseto

IP – Via Castiglionese

Benzina: servito 2,16 / self 1,91

Diesel: servito 2,00 / self 1,75

Q8 – Via Castiglionese

Benzina: servito 2,13 / self 1,91

Diesel: servito 1,97 / self 1,75