Beach Soccer: Dazn trasmetterà la supercoppa di Lega tra Pisa e Catania

Pisa, 31 maggio 2023 - L’accordo consisterà nella trasmissione in diretta della finale di Supercoppa di Lega in programma il 2 giugno a San Benedetto del Tronto, la finale di Coppa Italia dell’11 giugno di Vasto, semifinali e la finale scudetto della SerieAon, rispettivamente del 29 e 30 luglio a Viareggio. Sempre nella tappa di Viareggio, e ancora il 30 luglio, è prevista la diretta della finale scudetto del campionato femminile. A chiudere il pacchetto nella città del Carnevale, la finale del campionato Under 20 del 3 agosto.

SIMONINI - Il responsabile del Beach Soccer (area centro) della Lnd Francesco Simonini: «Si preannuncia una grandissima stagione nella quale festeggeremo il ventesimo anno di attività del Dipartimento e siamo pronti, insieme a tutte le squadre che disputeranno i campionati di Serie A maschile e femminile ed Under 20, a dare il meglio. Il tour avrà inizio con l’assegnazione della Supercoppa e continuerà con un calendario ricco di impegni per un campionato, quello italiano, tra i più affascinanti al mondo e di altissimo livello tecnico agonistico. Il movimento è in crescita così come le competizioni che quest’anno vedranno l’inaugurazione della Supercoppa femminile e della Coppa Italia Under 20. A Viareggio inoltre, insieme alle finali scudetto, torneranno anche gli awards. La partnership con DAZN è la ciliegina sulla torta che, siamo convinti, non potrà che rendere il tutto ancor più performante».