Viaggio a Basilea: l’incontro con Sandra, tifosa divisa a metà: “Stasera vinco comunque”

Basilea, 18 maggio 2023 – Accoglie la comitiva viola del club Da Verrazzano (guidato dall’inossidabile Marcello Mammoli) con un sorriso che va al di là della gentilezza professionale: per Sandra Körner, impiegata dell’Hotel Pullman (in Clarastrasse, a Basilea), Basilea-Fiorentina è una partita speciale.

“Lavoro e vivo qui, ma sono stata a Firenze per 20 anni e mio figlio è viola”, dice Sandra, tifosa dal cuore diviso in due: “Difficile dire per chi faccio il tifo, direi per tutti e due. In fondo stasera io vinco comunque”.

Intanto Basile a è invasa da 2mila tifosi viola che non hanno problemi di cuore diviso a metà: sono 2mila cuori viola che sognano l’impresa.