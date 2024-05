Bando pubblico per il campo da calcio di via Tagliamento

Arezzo, 10 maggio 2024 – C’è tempo fino alle 13:00 di mercoledì 19 giugno, per le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate a una federazione nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva, per partecipare al bando di riqualificazione del campo da calcio di via Tagliamento. Tutte le informazioni sono su https://bit.ly/CampoViaTagliamento

Il primo step per i concorrenti sarà un sopralluogo obbligatorio da richiedere entro le 12:00 di mercoledì 5 giugno a [email protected] oppure a [email protected] indicando i dati anagrafici e il telefono delle persone che lo effettueranno, accompagnate dal personale degli uffici comunali.

Il bando è finalizzato a concedere la gestione gratuita dell’impianto per un periodo compreso tra i 5 e i 25 anni in base al piano di ammortamento degli investimenti che per il vincitore riguarderanno in questo caso la manutenzione straordinaria del terreno da gioco e degli impianti tecnici e il ripristino delle parti danneggiate della recinzione. Per quanto riguarda invece la tribuna, essendo priva di titolo edilizio si potrà procedere o con la sua rimozione o con la sua regolarizzazione tramite una pratica a sanatoria.

Fino a una settimana prima della scadenza del bando ogni chiarimento può essere chiesto scrivendo a [email protected]