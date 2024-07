Il mese della banconota da “0 Euro”. Al via la corsa dei collezionisti

Firenze, 3 luglio 2024 – Luglio è un mese molto atteso dai collezionisti. È stata programmata in questo mese una speciale uscita della banconota da 0 Euro, che sta per essere distribuita. Banconote da 0 Euro già esistono da tempo e sono di molti tipi, ma questa è davvero speciale perchè commemora gli 80 anni dallo sbarco in Normandia, datato 6 giugno del 1944. E, particolare non da poco, è del tutto simile a delle banconote autentiche, salvo ovviamente le dovute differenze. Ad attirare le attenzioni dei collezionisti ci pensa anche il fatto che questa banconota è stata prevista con una tiratura limitata. Essendo da zero euro, non ha un valore commerciale, dunque non potrà essere scambiata per acquistare beni o servizi di ogni sorta, tuttavia è stata pesata come una banconota vera e propria, di quelle autentiche. Sarà prodotta su carta di cotone (100%), avrà la filigrana, inchiostri speciali, ologrammi, filo di sicurezza, e soprattutto numeri di serie - da 000001 fino a 003000 – che renderanno uniche le varie banconote. È già partita la corsa ad accaparrarsene una: quelle a disposizione non sono molte, sarà infatti stampata in soli 3mila pezzi. Per quanto il suo valore sul mercato sia di “zero euro”, per acquistarne uno bisogna sborsare monete vere: il prezzo di questa speciale banconota sarà compreso tra i 6 e i 15 euro. Sarà distribuita da Euro Banknote Memory, e a produrre questa banconota sarà Oberthur Fiduciaire, uno degli stampatori di sicurezza privati leader a livello mondiale specializzato nella progettazione e produzione di banconote, assegni e altri documenti di sicurezza. Dove acquistarle? Si potranno trovare nei negozi di numismatica come in alcune edicole, e anche online.

Nasce oggi

Tom Cruise nato il 3 luglio del 1962 a Syracuse, New York. L'eterno ragazzo di Hollywood compie oggi 62 anni. È una potenza, la sua presenza in un film è garanzia di successo. Nel 1981 era fra i protagonisti di I ragazzi della 56ma strada di Francis Ford Coppola, poi era arrivato the Legend di Ridley Scott. Dopo Top Gun venne diretto da Martin Scorsese in Il colore dei soldi e poi arrivò Rain Man L'uomo della pioggia di Barry Levinson e Nato il 4 luglio di Oliver Stone, per il quale ottenne una nomination all'Oscar, senza riuscire a vincere. Una seconda candidatura, anche questa senza vittoria arriverà nel 1996 per Jerry Maguire di Cameron Crowe. Nel frattempo si sposa due volte, con Mimi Rogers e Nicole Kidman, e divorzia altrettante. La relazione con la Kidman iniziò nel 1989 sul set di Cuori Ribelli e finì dopo dieci anni, sempre sul set di un film: Eyes Wide Shut del maestro del cinema Stanley Kubrick. Ha detto: "Tutte le storie che finiscono, finiscono male. Altrimenti non finirebbero affatto".