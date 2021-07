Roma, 14 luglio 2021 - Le vacanze possono iniziare. Tra cene e tanto relax gli azzurri campioni d'Europa possono finamente riposare. E anche letteralmente dormire, visto che non hanno di fatto chiuso occhio per due giorni dopo la vittoria, visto il viaggio di ritorno a casa e alcune tappe istituzionali come l'incontro con il presidente della Repubblica e con il Governo.

Adesso le vacanze possono iniziare e ognuno ha scelto luoghi top per le ferie. Tra Forte dei Marmi, la Sardena e Ibiza non c'è che l'imbarazzo della scelta, tra resort e ville hollywoodiane. E' a Forte dei Marmi ad esempio Federico Chiesa, che si rilassa con la compagna Benedetta Quagli. Ibiza invece è la meta di due grandi amici: Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, con le rispettive famiglie, sono in vacanza in una delle isole più mondane del Mediterraneo.

In Versilia anche Thomas Locatelli: al rientro a casa, la compagna Thessa Lacovich ha fatto trovare al campione una cena romantica, ampiamente documentata sui social. Festa anche per Niccolò Barella: per lui una maxi torta tricolore da parte della famiglia: sono tutti in Sardegna, al Forte Village.

Vacanza speciale per Federico Bernardeschi, che come abbiamo raccontato sui siti de La Nazione si è sposato a Carrara con la sua Veronica. Lei è Veronica Ciardi, ex del Grande Fratello. Durante la cerimonia è stata battezzata una delle due figlie della coppia. Tanta gente fuori dal Duomo di Carrara per salutare gli sposi e tanti anche i tifosi di Bernardeschi a incitare il giocatore fresco campione d'Europa.

