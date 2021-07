Carrara, 13 luglio 2021 - Federico Bernardeschi si sposa. Il matrimonio dell'attaccante della Juventus e della Nazionale, fresco campione d'Europa con gli azzurri di Mancini dice oggi sì a Veronica Ciardi, la compagna da cui ha avuto due bambine. Veronica Ciardi, 36 anni, già volto di una edizione del Grande Fratello, è originaria di Roma.

La sposa con un lungo velo

Abito bianco e un lungo velo per la sposa, Veronica Ciardi, 36 anni. Tanti applausi per lei, visibilmente emozionata

Il sacerdote della cerimonia è juventino

Lo sposo arriva in fuoristrada

E' arrivato su un fuoristrada nero Federico Bernardeschi. Come da tradizione si è presentato in chiesa ben prima della sposa. Un servizio d'ordine cerca di tenere a bada le decine di operatori e giornalisti.

Folla fuori dal Duomo

A un'ora dall'inizio della cerimonia c'è già grande attesa a Carrara: sono centinaia le persone fuori dalla chiesa, molti bambini, che vogliono vedere il campione d'Europa nel suo giorno più importante

La festa allo stabilimento balneare

Dopo il matrimonio il banchetto nuziale sarà allo stabilimento acquistato da Bernardeschi a Marina di Carrara, il Principe della Fossa Maestra. Una cerimonia blindata e semplice, in cui a dominare saranno i toni del bianco.

Il parroco: "Prudenza, no assembramenti"

Padre Luigi Sparapani, amico della coppia, che celebrerà le nozze, ha chiesto la condivisione di un post sulla pagina Fb della parrocchia nel quale invita a non fare assembramenti. «In occasione della celebrazione nuziale in calendario - si legge -, l'accesso al Duomo sarà subordinato al rispetto delle norme anti-Covid regolamentate dall'accordo tra Cei e Stato Italiano. Per evitare qualunque forma di assembramento si ricorda che la capienza massima consentita all'interno dell'abbazia sarà di 110 persone. Confidiamo nel senso di responsabilità di tutti».

Il padre: "Viviamo giorni di grande gioia"

"Sono giorni di grande gioia per la famiglia. Federico durante gli Europei è sempre stato tranquillo, non ha mai mostrato tensione o preoccupazione. Certamente dopo la vittoria del trofeo si è sciolto". Così il padre di Federico Bernardeschi, Alberto, parlando di questo momento davvero speciale per la famiglia, tra vittoria degli Europei e matrimonio.