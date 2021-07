Firenze, 2 luglio 2021 - Si chiama Benedetta Quagli, è fiorentinissima, e interagisce coi suoi quasi 70mila followers esattamente per come è, una ragazza di vent’anni che ama girare il mondo (l’emoticon della terra accompagna spesso le foto dei viaggi passati) e i cani. E’ la dolce metà di Federico Chiesa, una delle «WAG» italiane - ma non fa parte del mondo dello spettacolo - che, quando gli azzurri sono stati impegnati all’Olimpico, ha sempre fatto sentire il suo sostegno al fidanzato e alla Nazionale. Anche a livello….cromatico, visto che nelle due foto postate, la gara d’inaugurazione di Euro 2020 contro la Turchia e in quella successiva con la Svizzera, ha indossato un outfit a tema, rosso nella prima occasione e bianco e verde nella seconda, di fatto come i colori della bandiera.

I primi a conoscerla, soprattutto durante il lockdown, nella primavera 2020, sono stati i tifosi della Fiorentina. In quei giorni complicati, con Federico, si è mostrata nella sua simpatia in dirette social attraverso Instagram, in una occasione coinvolgendo anche il più piccolo dei Chiesa, Lorenzo. Ha almeno tre tatuaggi: una strofa di una canzone di Elisa tatuata su un braccio, il volto di un panda ed un palloncino, ma il significato di ciascuno lo tiene gelosamente per se. Non le manca poi l’ironia. Sì, perché anche sull’età….ha saputo strappare una risata a tutti.

Benedetta Quagli e Rachele Risaliti (foto)

Durante una sessione di Domande e Risposte, su Instagram, a chi le chiedeva dettagli sul suo essere anagraficamente più grande di Federico - sui motori di ricerca, compare come anno di nascita della Quagli il 1993 - ha risposto col sorriso: «Sono del 2001, sono più piccola!». E comunque, l’amore, quello che lei stessa racconta per immagini attraverso i suoi social, non ha età. Immancabili, negli scatti pubblicati, sono le sue due barboncine: Mela e Mora, piccole star insieme alla King Cavalier che compare in altre istantanee. Amante dello sport, durante le passeggiate adora anche cogliere l’attimo. Lo fa spesso al mare, soprattutto quello di Forte dei Marmi, in Versilia, ma anche a Torino, dai Murazzi al Parco del Valentino, senza dimenticare lo sfondo da cartolina che la collina di Superga sa regalare da lontano.

Ha tutte le carte in regola per diventare una influencer di successo, ma per il momento è più «fashion victim»: condivide scatti mentre indossa capi alla moda, spesso sportivi e, perché no, che valorizzano il Made in Italy. Sotto la Mole, ha legato soprattutto con Alice Campello, la moglie di Alvaro Morata e AnneKee Molenaar, fidanzata di De Ligt, mentre a Roma ha ritrovato Rachele Risaliti, compagna di Gaetano Castrovilli, conosciuto ai temi di Chiesa in Viola. Ha un fratello, Edoardo, e in un paio di occasioni ha «presentato» anche i genitori, incassando il like di Francesca, la mamma di Federico. Benedetta è pronta a tifare ancora Italia, sperando di poter celebrare ancora le gesta del suo Chiesa. Proprio come l’ultima volta.