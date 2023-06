Avigliano Umbro, 300 euro a chi adotta un cane randagio e il Comune risparmia oltre il triplo

Avigliano Umbro (Terni), 1 giugno 2023 - Un contributo di 300 euro a chi adotta un cane randagio. L'iniziativa “Qua la zampa” è stata approvata dal Consiglio comunale che ha deliberato all'unanimità un contributo di 300 euro a tutti coloro che adotteranno un randagio dal canile comunale convenzionato, nel parco San Crispino di Narni. “Il contributo sarà versato in tre rate da 100 euro _ spiega il Comune _ per controllare il buono stato di salute del cane, a rimborso di giustificativi di spese per alimentazione, mantenimento e cura. L'obiettivo èincentivare le adozioni per donare a questi animali una vita nuova, portando allo stesso tempo un beneficio al bilancio comunale. A fronte di un contributo una tantum di 300 euro, infatti, c'è la possibilità per il Comune di risparmiare oltre 1000 euro l'anno sulla spesa corrente”.