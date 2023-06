Lavori sulle autostrade, la mappa delle chiusure

Firenze, 3 giugno 2023 – Chiusure e deviazioni sulle autostrade della Toscana nei prossimi giorni a causa di lavori programmati. Ecco la mappa dei cantieri.

Pistoia, casello chiuso per tre notti

Sulla A11 Firenze Mare, per lavori di pavimentazione, nelle tre notti di martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Pistoia, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. Le uscite più vicine sono Prato Ovest e Montecatini Terme.

Firenze Nord

Il tratto che consente di immettersi sulla A1 da Firenze Nord sarà chiuso da mezzanotte alle 6 di martedì 6 giugno, per chi percorre la A11 Firenze-Pisa Nord e proviene da Firenze città. In alternativa si consiglia di proseguire sulla A11 verso Pisa, uscire a Prato Est e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Firenze.

La Quercia-Aglio, tratto chiuso per diverse notti

Dalla sera del 5 giugno per quattro notti e dalla sera del 12 giugno per altre quattro notti sarà chiuso il tratto dell’Autostrada del Sole A1 Direttissima tra l’allacciamento con la Panoramica in località La Quercia e Aglio in direzione di Firenze.

I lavori sono relativi a ammodernamento delle gallerie Buttoli e Largnano. Le chiusure sono previste in queste notti e in questi orari:

-nelle quattro notti di lunedì 5, martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 giugno, con orario 21:00-6:00;

-nelle quattro notti di domenica 11, lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 giugno, con orario 21:00-6:00.

Contestualmente, saranno chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica. Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano Napoli.

Impruneta

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 giugno, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata in entrambe le direzioni - Roma e Bologna - e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Firenze sud.