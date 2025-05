Autostrade, due tratti della A1 chiudono per una notte

Firenze, 22 maggio 2025 – Due importanti chiusure di tratti autostradali molto trafficati. Siamo sulla A1 Milano-Napoli, l’Autostrada del Sole, oggetto di importanti lavori.

La chiusura in Umbria

Nel tratto umbro della A1 chiuderà per una notte il segmento compreso tra Fabro e Orvieto in direzione sud, verso Roma. La chiusura, necessaria per consentire i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, è prevista da mezzanotte alle 5 di domenica 25 maggio, scelta per il minor transito rispetto a un giorno di lavoro, anche e soprattutto di mezzi pesanti.

Per bypassare il cantiere, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, si potranno seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle, percorrere la Strada Provinciale Umbro Casentinese e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Fabro ovest", situata nel tratto oggetto dei lavori; sarà chiuso anche il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, dalle 18 di sabato 24 e fino alla riapertura dell'area di servizio.

La chiusura in Toscana

L’altra importante chiusura notturna riguarda invece la Toscana. La chiusura riguarderà il tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni – verso Roma e verso Bologna – e scatterà dalle 22 di sabato 24 maggio alle 6 di domenica 25 maggio, per attività propedeutiche all'ampliamento del tratto.

Le aree di servizio "Chianti ovest" e "Chianti est", situate nel tratto oggetto dei lavori, rispettivamente verso Roma e in direzione di Firenze/Bologna, saranno chiuse nella stessa notte, ma con orario 21-6.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consigliano di seguire questi percorsi:

– verso Roma: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Firenze sud, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Roma" e rientrare in A1 alla stazione di Incisa Reggello;

– verso Firenze/Bologna: dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica di colore giallo indicante "Bologna" e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud.