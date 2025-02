Lavori in corso sulle autostrade: ecco i cantieri in Toscana e Umbria. Chiusi interi tratti della A1

Firenze, 4 febbraio 2025 – Tanti lavori in corso sui tratti autostradali di Toscana e Umbria. Ecco quelli dei prossimi giorni a partire da martedì 4 febbraio.

A1 Autostrada del Sole-Tratto toscano

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 4 alle 6 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si può usare la stazione di Firenze Sud.

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 21 di martedì 4 alle 6 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Pian del Voglio (km 237+200) e l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Aglio (km 255+450), verso Firenze. Di conseguenza, la stazione di Pian del Voglio sarà chiusa in entrata verso Firenze mentre la stazione di Roncobilaccio sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio Roncobilaccio ovest, all'interno del tratto. Il collegamento tra Bologna e Firenze resta comunque garantito attraverso la A1 Direttissima. In alternativa alle chiusure delle stazioni di Pian del Voglio e di Roncobilaccio, si potrà utilizzare la stazione di Badia sulla A1 Direttissima.

Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per lavori di manutenzione delle gallerie, nelle due notti di mercoledì 5 e giovedì 6 febbraio, con orario 21-6 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Panoramica Località La Quercia (km 0+000) e Località Aglio (km 33+000), verso Firenze. Contestualmente, saranno chiuse le stazioni autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna. Nelle stesse notti, ma con orario 20-6, sarà chiusa l'area di servizio Badia Nuova ovest, situata all'interno del suddetto tratto. In alternativa, chi proviene da Bologna ed è diretto a Firenze, potrà percorrere la A1 Panoramica. Chi è diretto verso la stazione di Badia, potrà percorrere la A1 Panoramica e uscire alla stazione di Pian del Voglio, mentre chi è diretto alla stazione di Firenzuola potrà utilizzare la stazione di Barberino di Mugello, sulla A1 Milano-Napoli.

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Firenze nord, in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Scandicci.

A1 Autostrada del Sole-Tratto umbro

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati questi provvedimenti di chiusura: dalle 22 di lunedì 3 alle 6 di martedì 4 febbraio e dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano; in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto; -nelle stesse notti, sarà chiusa l'area di servizio "Fabro est", situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze. Sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all'interno della area di servizio, dalle 18 di lunedì 3 e di mercoledì 5 febbraio, fino alla riapertura della stessa.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 4 alle 6 di mercoledì 5 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Chiusi Chianciano; sarà chiusa l'area di servizio Fabro ovest, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.

A11 Firenze Mare

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di martedì 4 alle 6 di mercoledì 5 febbraio, sarà chiusa la stazione di Chiesina Uzzanese, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Montecatini Terme.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività connesse al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di giovedì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Capannori, in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Lucca est, al km 66+000.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale, dalle 22 di mercoledì 5 alle 6 di venerdì 6 febbraio, sarà chiusa la stazione di Prato est, in entrata verso Pisa. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Prato ovest.

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire attività connesse al potenziamento e ammodernamento dei pali luce, dalle 22 di giovedì 6 alle 6 di venerdì 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in uscita per chi proviene da Pisa. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Capannori, al km 57+200.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22 di giovedì 6 alle 6 di venerdì 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Valdarno, in entrata verso Roma.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arezzo.