AAA autisti cercansi, proseguono in estate le selezioni di Autolinee Toscane

Firenze, 30 luglio 2022 - “Un lavoro non precario, qualificato e tutelato”. Così lo presenta Autolinee Toscane, che anche d'estate prosegue con le selezioni su tre canali: quella tradizionale per gli autisti già formati e in possesso delle patenti di categoria superiore, l'Accademia per i giovanissimi che non hanno né licenze né una formazione professionale, ma desiderano avere subito un’occupazione stabile e l'Accademia over 29. Per queste due ultime tipologie, Autolinee Toscane garantisce la copertura economica per le licenze di guida, che non tutti possono permettersi di conseguire per conto proprio. Negli ultimi otto mesi sono stati assunti 215 autisti. L'obiettivo dell'azienda è di far entrare in servizio entro il 2022 altri 79 nuovi autisti, di cui 50 a Firenze. Le candidature possono essere inviate tramite l'apposito portale. Questi i requisiti e le modalità di selezione e assunzione. Autisti già formati Sono coloro già in possesso delle patenti di categoria superiore (patente D, DE e CQC, ossia la Carta di qualificazione del conducente). In questo caso basta inserire la propria candidatura nel portale online. Si tratta della forma di reclutamento tradizionale, rivolta a quanti sono già formati per questo lavoro o l’hanno già fatto precedentemente. I giovani dai 21 ai 29 anni A loro Autolinee Toscane offre l’inserimento in 'Accademia', la scuola di formazione interna. L’assunzione è immediata con un contratto triennale di apprendistato professionalizzante. Chi entra in Accademia compie tutto il percorso formativo, compresa l’acquisizione delle patenti specialistiche, a costo zero. I requisiti sono l’età anagrafica, inferiore ai 29 anni appunto, e il possesso della patente B. Avviata lo scorso maggio con una classe per autisti destinati a Firenze, l'Accademia si prepara adesso a inaugurare due nuovi corsi: il 5 settembre per conducenti su Siena e il 12 settembre di nuovo per conducenti su Firenze. Per queste due nuove ...