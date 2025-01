Auto finisce contro un muro: grave ragazza

Siena, 15 ottobre 2021 - Incidente stradale all'alba in via Cassia Nord a Siena, all'altezza di San Dalmazio. Una ragazza è finita in ospedale in codice rosso. Lo scontro è avvenuto dopo le 4 di oggi, 15 ottobre, quando un'auto guidata dalla giovane è finita contro un muro: una 20enne è stata trasportata alle Scotte in codice 3. Sul posto sono intervenuti l'automedica con i sanitari del 118, la Pubblica Assistenza di Siena, una pattuglia dei Carabinieri e una squadra dei Vigili del Fuoco. Maurizio Costanzo